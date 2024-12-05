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Редкая Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска выставлена на продажу
Этим автомобилем пользовался Энцо Феррари
Фото: moderncarcollector.com
На площадке Wild about cars Garage на продажу выставлен предсерийный прототип Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска, который основатель компании Энцо Феррари какое-то время использовал в качестве служебной машины.
Стоимость автомобиля — $ 865 тыс.
Машина с серийным номером 4085 оснащена 4-литровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и 4-ступенчатой механической трансмиссией. Считается, что в Ferrari построили четыре таких прототипа, но до сегодняшнего дня сохранилось только два из них.
Энцо Феррари пользовался автомобилем два года, после чего машину отправили в США — в первый дилерский центр Ferrari на территории Штатов. В 2018 году автомобиль был отреставрирован и приведён к изначальному состоянию.
A 1962 Ferrari 330 GT 2+2 prototype that Enzo Ferrari used as his personal company car is currently up for sale in Seattle via Facebook Marketplace.— RobbReport (@RobbReport) December 3, 2024
????: Warren Lubow/Facebook Marketplace
Read more:https://t.co/tfu4KfihnF pic.twitter.com/2lAQjov1ju
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