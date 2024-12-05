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Редкая Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска выставлена на продажу

Автоспорт

Этим автомобилем пользовался Энцо Феррари

Редкая Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска выставлена на продажу

Фото: moderncarcollector.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На площадке Wild about cars Garage на продажу выставлен предсерийный прототип Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска, который основатель компании Энцо Феррари какое-то время использовал в качестве служебной машины.

Стоимость автомобиля — $ 865 тыс.

Машина с серийным номером 4085 оснащена 4-литровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и 4-ступенчатой механической трансмиссией. Считается, что в Ferrari построили четыре таких прототипа, но до сегодняшнего дня сохранилось только два из них.

Энцо Феррари пользовался автомобилем два года, после чего машину отправили в США — в первый дилерский центр Ferrari на территории Штатов. В 2018 году автомобиль был отреставрирован и приведён к изначальному состоянию.

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