Ферстаппен – о ссоре с Расселом: Никакой жалости, я подтверждаю каждое свое слово

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что не изменил своего отношения к гонщику "Мерседес" Джорджу Расселу.

"Нет, никакой жалости, я подтверждаю каждое свое слово. Если бы мне пришлось сделать это снова, возможно, я бы сказал еще больше, зная результаты гонки.

Я до сих пор не могу поверить, что кто-то может вести себя так в комнате стюардов. Для меня это было неприемлемо, потому что мы все гонщики, мы все очень уважаем друг друга. Мы вместе занимаемся одним спортом. Вместе путешествуем. Конечно, бывают моменты, когда вы сталкиваетесь, когда вы недовольны.

За всю свою карьеру я никогда не чувствовал, что почувствовал в комнате стюардов в Катаре. Для меня это было совершенно неприемлемо" – сказал Макс.