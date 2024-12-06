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Норрис: Я никогда не считал, что легко побеждать на быстрой машине
Нужны навыки и профессионализм
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, как тяжело даются победы на Гран-при Формулы-1.
"Во-первых, я никогда не считал, что легко побеждать на самой быстрой машине! Потому что очень многое может легко обернуться против тебя, даже если у тебя самая лучшая машина. Допусти одну ошибку на круге в третьем сегменте квалификации, и ты не на поул-позиции, хотя должен быть.
Или вы не идеально стартовали, а другой парень, начинающий вторым, делает идеальный старт, вы второй, хотя не должны были им быть.
Было несколько раз, когда мы были настолько доминирующими, как в Зандворте, и там было неважно, допустили ли вы ошибки сначала. Вы можете отыграться и все равно доминировать и легко выиграть гонку" – сказал Норрис.
Напомним, ранее Ферстаппен
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