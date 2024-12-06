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Норрис: Я никогда не считал, что легко побеждать на быстрой машине

Автоспорт
Обновлено

Нужны навыки и профессионализм

Норрис: Я никогда не считал, что легко побеждать на быстрой машине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, как тяжело даются победы на Гран-при Формулы-1.

"Во-первых, я никогда не считал, что легко побеждать на самой быстрой машине! Потому что очень многое может легко обернуться против тебя, даже если у тебя самая лучшая машина. Допусти одну ошибку на круге в третьем сегменте квалификации, и ты не на поул-позиции, хотя должен быть.

Или вы не идеально стартовали, а другой парень, начинающий вторым, делает идеальный старт, вы второй, хотя не должны были им быть.

Было несколько раз, когда мы были настолько доминирующими, как в Зандворте, и там было неважно, допустили ли вы ошибки сначала. Вы можете отыграться и все равно доминировать и легко выиграть гонку" – сказал Норрис.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал поведение Рассела.

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Ландо Норрис
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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