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Бывший владелец Формулы-1 призвал Хэмилтона прямо сейчас уйти из Формулы-1

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Пилот сменит команду по окончании сезона

Бывший владелец Формулы-1 призвал Хэмилтона прямо сейчас уйти из Формулы-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о предстоящем переходе пилота Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в "Феррари".

"Представьте, вы управляете "Феррари" и инвестируете огромные деньги. Речь о невероятной сумме, говорят, это $ 100 млн в год. И Льюис не справляется. Мне всё равно, хорошая машина, плохая или средняя, ведь его напарник делает то же самое, что Макс делает с Пересом, он доминирует.

Чтобы добиться максимума от кого-то, я говорю о вере. Если ты не веришь в себя на 100%, то всё кончено. Если ты веришь в себя на 99,9%, это значит, что у тебя в голове есть маленькая, малюсенькая вещь, которая говорит тебе, что ты не полностью уверен, что ты недостаточно хорош. И Льюис говорил, я цитирую, я уже недостаточно быстр. Если бы я был в "Феррари", я бы сказал — переворачиваем страницу, найдите способ, как выскочить.

И если ты, Льюис, это слушаешь, вот тебе совет. Помни, что у тебя многое есть в жизни — музыка, мода. Очень многие считают тебя величайшим пилотом всех времён. Пожалуйста, запомни, что я тебе скажу: всегда думай о том, как лучше всего выйти. Настал момент, когда нужно забрать деньги и уйти.

Льюис — великолепный амбассадор. Мы восхищаемся тобой, но не поставь себя в ситуацию, когда мы начнём думать о тебе хуже", — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.

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