Макс Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен раскрыл основную проблему с машиной австрийской команды в первый день гоночного уикенда Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, на что они могут рассчитывать в основных заездах.

"Уверен, что мы можем добиться большего. Я не говорю, что мы будем на уровне "Макларена", потому что они кажутся очень быстрыми в эти выходные. Но, по крайней мере, если мы сможем бороться в первой шестёрке, это будет хорошо, потому что до сих пор всё шло довольно сложно.

Честно говоря, у нас был не очень хороший баланс. Просто нет баланса при входе в поворот, и это затрудняет атаку. Это то, над чем нам придётся поработать ночью", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.