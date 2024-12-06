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Макс Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл
В команде не все так хорошо, как хотелось бы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен раскрыл основную проблему с машиной австрийской команды в первый день гоночного уикенда Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, на что они могут рассчитывать в основных заездах.
"Уверен, что мы можем добиться большего. Я не говорю, что мы будем на уровне "Макларена", потому что они кажутся очень быстрыми в эти выходные. Но, по крайней мере, если мы сможем бороться в первой шестёрке, это будет хорошо, потому что до сих пор всё шло довольно сложно.
Честно говоря, у нас был не очень хороший баланс. Просто нет баланса при входе в поворот, и это затрудняет атаку. Это то, над чем нам придётся поработать ночью", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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