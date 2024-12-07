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Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби

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Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 декабря состоялись тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Абу-Даби.

Победу по их итогам праздновал представитель "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Результаты Практики-3 Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби - изображение 1

Напомним, что сегодня также пройдут квалификационные заезды Гран-при Абу-Даби. Начало – 16:00 по киевскому времени.

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формула-1 Гран-при Абу-Даби Оскар Пиастри
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