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Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби
Сезон подходит к концу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 7 декабря состоялись тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Абу-Даби.
Победу по их итогам праздновал представитель "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Результаты Практики-3 Гран-при Абу-Даби:
Напомним, что сегодня также пройдут квалификационные заезды Гран-при Абу-Даби. Начало – 16:00 по киевскому времени.
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