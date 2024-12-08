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Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Сегодня гонка
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 7 декабря состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Абу-Даби.
По их итогам победу одержал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул Карлос Сайнс из "Феррари".
Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби:
Напомним, что гонка Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 8 декабря. Начало – в 15:00 по Киеву.
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