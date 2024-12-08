  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
Обновлено

Сегодня гонка

Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 7 декабря состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Абу-Даби.

По их итогам победу одержал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул Карлос Сайнс из "Феррари".

Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 8 декабря. Начало – в 15:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби
yellow-arrow
Макс Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл
yellow-arrow
Бывший владелец Формулы-1 призвал Хэмилтона прямо сейчас уйти из Формулы-1
формула-1 Гран-при Абу-Даби
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости