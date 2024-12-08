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Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 8 декабря в рамках последнего этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Абу-Даби.
Победу в заезде одержал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+5,832), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+31,928).
Результаты гонки Гран-при Абу-Даби:
В зачете Кубка конструкторов победу праздновал коллектив "Макларен", имея в своем активе 666 очков. В индивидуальном зачете пилотов победу досрочно гарантировал Макс Ферстаппен.
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