  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов

Автоспорт

Встретимся в 2025 году

Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 декабря в рамках последнего этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Абу-Даби.

Победу в заезде одержал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+5,832), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+31,928).

Результаты гонки Гран-при Абу-Даби:

Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов - изображение 1

В зачете Кубка конструкторов победу праздновал коллектив "Макларен", имея в своем активе 666 очков. В индивидуальном зачете пилотов победу досрочно гарантировал Макс Ферстаппен.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри выиграл последнюю практику Гран-при Абу-Даби
yellow-arrow
Макс Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл
формула-1 Гран-при Абу-Даби
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости