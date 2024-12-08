Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов

Сегодня, 8 декабря в рамках последнего этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Абу-Даби.

Победу в заезде одержал представитель "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+5,832), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Шарль Леклер (+31,928).

Результаты гонки Гран-при Абу-Даби:

В зачете Кубка конструкторов победу праздновал коллектив "Макларен", имея в своем активе 666 очков. В индивидуальном зачете пилотов победу досрочно гарантировал Макс Ферстаппен.