Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Абу-Даби

Пилот "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал победу в последней гонке сезона на этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

"Эмоции совершенно невероятны! Но я рад не столько за себя, сколько за всю нашу команду – она в этом году работала просто отлично, особенно если вспомнить, на каком уровне мы были в начале сезона.

Я очень всеми горжусь, мы завершили чемпионат с идеальным результатом, и я просто всех поздравляю и благодарю команду, всех болельщиков McLaren и вообще всех, кто нас поддерживал в этом году! После 26-летнего перерыва мы выиграли Кубок конструкторов, и это очень особое достижение.

Вместе с Заком Брауном мы решили сегодня отпраздновать в полную катушку! Я в восторге, и этот исторический для команды момент мы должны отметить по-настоящему. Сегодня вечером будет весело!

Моя цель в следующем году – стать чемпионом мира. Кубок конструкторов мы уже выиграли – теперь нужно получить и титул. В этом году я совершал ошибки, но сделал выводы, а также многому научился у Макса и других моих соперников. И сейчас я не просто счастлив – я очень хочу многого добиться в 2025 году" – сказал Норрис.