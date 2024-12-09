  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Абу-Даби

Автоспорт

Прекрасный заезд от Ландо

Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Абу-Даби

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал победу в последней гонке сезона на этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

"Эмоции совершенно невероятны! Но я рад не столько за себя, сколько за всю нашу команду – она в этом году работала просто отлично, особенно если вспомнить, на каком уровне мы были в начале сезона.

Я очень всеми горжусь, мы завершили чемпионат с идеальным результатом, и я просто всех поздравляю и благодарю команду, всех болельщиков McLaren и вообще всех, кто нас поддерживал в этом году! После 26-летнего перерыва мы выиграли Кубок конструкторов, и это очень особое достижение.

Вместе с Заком Брауном мы решили сегодня отпраздновать в полную катушку! Я в восторге, и этот исторический для команды момент мы должны отметить по-настоящему. Сегодня вечером будет весело!

Моя цель в следующем году – стать чемпионом мира. Кубок конструкторов мы уже выиграли – теперь нужно получить и титул. В этом году я совершал ошибки, но сделал выводы, а также многому научился у Макса и других моих соперников. И сейчас я не просто счастлив – я очень хочу многого добиться в 2025 году" – сказал Норрис.

Результаты гонки

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде
yellow-arrow
Формула-1. Норрис побеждает в последней гонке сезона, Макларен – чемпионы Кубка конструкторов
yellow-arrow
Формула-1. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
формула-1 Гран-при Абу-Даби Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости