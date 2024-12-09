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Хэмилтон: Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде

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Хэмилтон: Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свою последнюю гонку за команду на этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

"После клетчатого флага я сосредоточился на том, чтобы принять происходящее, поскольку это был мой последний раз в кокпите Mercedes. Я хотел запомнить эмоции и насладиться моментом. Я сидел и вспоминал все, чего мы достигли вместе, все наши подъемы и спады, наш успех.

Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде. Я работал с ними каждый день последние 12 лет, и между нами столько любви. Она никуда не исчезнет вне зависимости от того, что в следующем году мы будем бороться друг против друга на трассе" – сказал Хэмилтон.

Напомним, что с начала нового сезона Льюис будет выступать под флагами "Феррари".

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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