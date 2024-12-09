Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде
Страница истории перевернута
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свою последнюю гонку за команду на этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
"После клетчатого флага я сосредоточился на том, чтобы принять происходящее, поскольку это был мой последний раз в кокпите Mercedes. Я хотел запомнить эмоции и насладиться моментом. Я сидел и вспоминал все, чего мы достигли вместе, все наши подъемы и спады, наш успех.
Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде. Я работал с ними каждый день последние 12 лет, и между нами столько любви. Она никуда не исчезнет вне зависимости от того, что в следующем году мы будем бороться друг против друга на трассе" – сказал Хэмилтон.
Напомним, что с начала нового сезона Льюис будет выступать под флагами "Феррари".
Популярное сейчас
- СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Вышел с капитанской повязкой. Сидорчук отыграл очередной матч в Бельгии
- Ферстаппен – о ссоре с Расселом: Никакой жалости, я подтверждаю каждое свое слово
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку