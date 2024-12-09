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Рассел: Я желаю Хэмилтону успехов в следующей главе его карьеры и жду борьбы с ним на трассе
Джентльменское поведение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Мерседес" Джордж Рассел поблагодарил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона и пожелал ему удачи в коллективе "Феррари".
"Льюис провел потрясающую гонку, поэтому я хочу сказать ему большое спасибо. Он был не только невероятным напарником, но и примером для подражания, когда я гонял в картинге и младших сериях. Льюис не только лучший гонщик всех времен, но и пример, к которому должен стремиться каждый гонщик. Я желаю ему удачи в следующей главе его карьеры и жду борьбу с ним на трассе.
Сегодня у меня не было темпа, чтобы побороться за более чем четвертое место. На протяжении всего уик-энда у меня не было скорости – жалко именно так закончить сезон. Надо разобраться в причинах.
Тем не менее, в этом сезоне было много положительного. Мы снова побеждали в гонке и делали это заслуженно. Команда знает, что нужно приложить больше усилий, чтобы бороться за титулы, и мы полны решимости достичь прогресса в следующем году" – сказал Рассел.
Напомним, что ранее Норрис
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