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Пилот Альпин установил уникальное достижение в Формуле-1

Автоспорт

Первый и единственный в сезоне

Пилот Альпин установил уникальное достижение в Формуле-1

Фото: Sports Illustrated

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Француз Пьер Гасли, представляющий "Альпин", стал единственным гонщиком, который не нанёс ущерба машинам на протяжении сезона Формулы-1 2024 года.

Отметим, что это неофициальные подсчёты, однако сам Пьер следил за этим рейтингом.

Напомним, последний этап нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Гасли завершил на седьмом месте.

В общем зачёте пилотов сезона 2024 года Пьер замкнул топ-10. В активе французского гонщика 42 очка.

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