Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пилот Альпин установил уникальное достижение в Формуле-1
Первый и единственный в сезоне
Фото: Sports Illustrated
Француз Пьер Гасли, представляющий "Альпин", стал единственным гонщиком, который не нанёс ущерба машинам на протяжении сезона Формулы-1 2024 года.
Отметим, что это неофициальные подсчёты, однако сам Пьер следил за этим рейтингом.
Напомним, последний этап нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Гасли завершил на седьмом месте.
В общем зачёте пилотов сезона 2024 года Пьер замкнул топ-10. В активе французского гонщика 42 очка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- Хэмилтон: Вот и настало время провести мою последнюю гонку в составе Мерседеса
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000