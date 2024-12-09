Пилот Альпин установил уникальное достижение в Формуле-1

Француз Пьер Гасли, представляющий "Альпин", стал единственным гонщиком, который не нанёс ущерба машинам на протяжении сезона Формулы-1 2024 года.

Отметим, что это неофициальные подсчёты, однако сам Пьер следил за этим рейтингом.

Напомним, последний этап нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Гасли завершил на седьмом месте.

В общем зачёте пилотов сезона 2024 года Пьер замкнул топ-10. В активе французского гонщика 42 очка.