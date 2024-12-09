Джокович поздравил Макларен с победой в Кубке конструкторов

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на то, что британская команда "Макларен" одержала победу в Кубке конструкторов сезона-2024 Формулы-1.

Стоит отметить, что эта победа стала первой для "Макларена" с 1998 года в Кубке конструкторов.

"Мои поздравления "Макларену", — написал Джокович в социальных сетях, добавив эмодзи "мускул" и хештег папайя.

Отметим, что ранее, в конце ноября Джокович посетил Гран-при Катара Формулы-1.