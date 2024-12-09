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Джокович поздравил Макларен с победой в Кубке конструкторов

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Ранее серб посетил Гран-при Катара

Джокович поздравил Макларен с победой в Кубке конструкторов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на то, что британская команда "Макларен" одержала победу в Кубке конструкторов сезона-2024 Формулы-1.

Стоит отметить, что эта победа стала первой для "Макларена" с 1998 года в Кубке конструкторов.

"Мои поздравления "Макларену", — написал Джокович в социальных сетях, добавив эмодзи "мускул" и хештег папайя.

Отметим, что ранее, в конце ноября Джокович посетил Гран-при Катара Формулы-1.

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