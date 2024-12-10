Феррари будет поставлять моторы для будущей команды Формулы-1

Итальянская компания "Феррари" официально объявила о заключении соглашения с будущей командой Формулы-1 "Кадиллак" о поставке им своих силовых установок.

Сообщается, что "Феррари" заключила многолетнее соглашение, вступающее в силу с 2026 года, с Andretti Formula Racing LLC о поставках силовых агрегатов и коробок передач гоночной команде "Кадиллак", которая принадлежит концерну General Motors.

При этом отмечается, что для совершения сделки Andretti Formula Racing LLC должна получить письменное подтверждение от Международной автомобильной федерации (ФИА) и Формулы-1 о том, что её заявка на участие в чемпионате 2026 года принята и одобрена.

Отметим, ранее были сообщения, что "Кадиллак" и "Андретти" выбирали поставщика моторов между "Феррари" и "Хондой".