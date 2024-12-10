Льюис Хэмилтон последний раз посетил штаб-квартиру титульного спонсора Мерседеса

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон совершил прощальный визит в штаб-квартиру титульного спонсора "Мерседеса" — малайзийской нефтедобывающей компании "Петронас".

Одним из значимых моментов визита Льюиса стала его встреча с 3 тыс. малайзийских болельщиков в выставочном зале "Петронас".

"Очень горжусь тем, что являлся частью партнёрства между нашей командой и "Петронас", которое оказалось настолько успешным, одним из величайших в истории спорта. Мы достигли гораздо большего, чем считали возможным. Я никогда не забуду эти 12 лет, и, несмотря на взлёты и падения, всегда чувствовалось, что мы — одна семья.

Приезд сюда в последний раз в качестве пилота "Мерседеса" вызвал массу эмоций. Конечно, с одной стороны, это печально, но в то же время прекрасно — иметь возможность отпраздновать всё, что мы сделали вместе с нашими коллегами из "Петронас". Всегда приятно приезжать сюда и чувствовать поддержку. Я буду скучать по всем вам", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба "Мерседеса".