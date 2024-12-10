Пилот Феррари показал лучшее время на тестах в Абу-Даби

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время дня на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по "Феррари" Карлос Сайнс, который уже представляет команду "Уильямс". Третий результат показал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.

Наибольшее число кругов проехал пилот "РБ" Лиам Лоусон — 159.

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Итоги дня:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:23.510 (134)

2. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:23.635 (146)

3. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:23.789 (134)

4. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 1:23.859 (113)

5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:23.873 (62)

6. Аюму Иваса ("РБ") — 1:24.100 (110)

7. Патрисио О'Уорд ("Макларен") — 1:24.222 (116)

8. Джек Дуэн ("Альпин") — 1:24.268 (137)

9. Пауль Арон ("Альпин") — 1:24.275 (121)

10. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:24.305 (119)

11. Люк Браунинг ("Уильямс") — 1:24.375 (105)

12. Рё Хиракава ("Хаас") — 1:24.435 (133)

13. Лиам Лоусон ("РБ") — 1:24.440 (159)

14. Артур Леклер ("Феррари") — 1:24.576 (68)

15. Исак Хаджар ("Ред Булл") — 1:24.632 (125)

16. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:24.678 (84)

17. Юки Цунода ("Ред Булл") – 1:24.689 (127)

18. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") — 1:24.738 (130)

19. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:24.838 (72)

20. Джек Кроуфорд ("Астон Мартин") — 1:24.997 (109)

21. Фелипе Другович ("Астон Мартин") — 1:25.010 (146)

22. Фредерик Вести ("Мерседес") — 1:25.159 (55)

23. Антонио Фуоко ("Феррари") — 1:25.238 (73)