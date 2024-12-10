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Пилот Феррари показал лучшее время на тестах в Абу-Даби
Кими Антонелли вошел в топ-5
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время дня на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по "Феррари" Карлос Сайнс, который уже представляет команду "Уильямс". Третий результат показал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.
Наибольшее число кругов проехал пилот "РБ" Лиам Лоусон — 159.
Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Итоги дня:
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:23.510 (134)
2. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:23.635 (146)
3. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:23.789 (134)
4. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 1:23.859 (113)
5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:23.873 (62)
6. Аюму Иваса ("РБ") — 1:24.100 (110)
7. Патрисио О'Уорд ("Макларен") — 1:24.222 (116)
8. Джек Дуэн ("Альпин") — 1:24.268 (137)
9. Пауль Арон ("Альпин") — 1:24.275 (121)
10. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:24.305 (119)
11. Люк Браунинг ("Уильямс") — 1:24.375 (105)
12. Рё Хиракава ("Хаас") — 1:24.435 (133)
13. Лиам Лоусон ("РБ") — 1:24.440 (159)
14. Артур Леклер ("Феррари") — 1:24.576 (68)
15. Исак Хаджар ("Ред Булл") — 1:24.632 (125)
16. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:24.678 (84)
17. Юки Цунода ("Ред Булл") – 1:24.689 (127)
18. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") — 1:24.738 (130)
19. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:24.838 (72)
20. Джек Кроуфорд ("Астон Мартин") — 1:24.997 (109)
21. Фелипе Другович ("Астон Мартин") — 1:25.010 (146)
22. Фредерик Вести ("Мерседес") — 1:25.159 (55)
23. Антонио Фуоко ("Феррари") — 1:25.238 (73)
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