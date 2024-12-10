Определились взносы команд Формулы-1 на сезон 2025 года

Опубликованы финансовые взносы команд на сезон Формулы-1 2025 года, которые они должны выплатить Международной автомобильной федерации (ФИА).

По информации Planet F1, в 2025 году базовый взнос для всех 10 команд составит $ 680 203. Обладатель Кубка конструкторов "Макларен" дополнительно заплатит по $ 8161 за каждое очко, набранное в командном зачёте. Остальные девять команд заплатят по $ 6799 за каждое очко.

Это означает, что вступительный взнос "Макларена" в следующем сезоне составит $ 6 115 429, что почти на $ 1 млн больше, чем взнос "Феррари". Что касается "Ред Булл", их вступительный взнос составит $ 4 684 814, тогда как на этот год он составлял $ 7 445 817. Однако их призовые также снизились, сократившись до $ 122 млн.

Вступительные взносы в Формуле-1 на 2025 год:

"Макларен" — $ 6 115 429

"Феррари" — $ 5 113 151

"Ред Булл" — $ 4 684 814

"Мерседес" — $ 3 862 135

"Астон Мартин" — $ 1 319 309

"Альпин" — $ 1 122 138

"Хаас" — $ 1 074 545

"РБ" — $ 992 957

"Уильямс" — $ 795 786

"Кик-Заубер" — $ 707 399