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Определились взносы команд Формулы-1 на сезон 2025 года
Макларену придется хорошенько заплатить
Фото: Getty Images
Опубликованы финансовые взносы команд на сезон Формулы-1 2025 года, которые они должны выплатить Международной автомобильной федерации (ФИА).
По информации Planet F1, в 2025 году базовый взнос для всех 10 команд составит $ 680 203. Обладатель Кубка конструкторов "Макларен" дополнительно заплатит по $ 8161 за каждое очко, набранное в командном зачёте. Остальные девять команд заплатят по $ 6799 за каждое очко.
Это означает, что вступительный взнос "Макларена" в следующем сезоне составит $ 6 115 429, что почти на $ 1 млн больше, чем взнос "Феррари". Что касается "Ред Булл", их вступительный взнос составит $ 4 684 814, тогда как на этот год он составлял $ 7 445 817. Однако их призовые также снизились, сократившись до $ 122 млн.
Вступительные взносы в Формуле-1 на 2025 год:
"Макларен" — $ 6 115 429
"Феррари" — $ 5 113 151
"Ред Булл" — $ 4 684 814
"Мерседес" — $ 3 862 135
"Астон Мартин" — $ 1 319 309
"Альпин" — $ 1 122 138
"Хаас" — $ 1 074 545
"РБ" — $ 992 957
"Уильямс" — $ 795 786
"Кик-Заубер" — $ 707 399
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