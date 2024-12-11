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Ферстаппен рассказал об результатах работы с Пересом

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Ферстаппен рассказал об результатах работы с Пересом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Чемпион Формулы-1 сезона 2024, гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих эмоциях и ощущениях от сотрудничества с Серхио Пересом.

"Я всегда очень хорошо работал с Чеко. Честно говоря, он отличный парень. Очень редко можно встретить такого партнера по команде, как он, который всегда был очень хорошим парнем для нас. Я сочувствую ему. Работаю с ним каждые выходные, неделю за неделей. Я считаю, что люди к нему очень строги.

Конечно, некоторые выходные могли бы пройти и лучше, но иногда к нему очень жестоки, потому что он не идиот. Он всегда считался отличным гонщиком, и это было непросто, но это было непросто для всех в команде, ведь иногда было так нелегко управлять нашим болидом" – сказал Макс.

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формула-1 Макс Ферстаппен Серхио Перес
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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