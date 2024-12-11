Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный пилот Формулы-1 заговорил о завершении карьеры
Пилот рассказал, когда может уйти из спорта
gettyimages
43-летний гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что сезон Формулы-1 2026 года с большой долей вероятности может стать для него последним.
"Ожидания будут высоки – новая машина, изменения в регламенте. К тому же болид будет делаться под руководством Эдриана Ньюи. Вероятно, или, по крайней мере, на старте будет выглядеть так, что это будет мой последний сезон в Формуле-1. Ведь мой контракт заканчивается в конце 2026 года. Это будет момент истины. У меня большие ожидания", — приводит слова Алонсо издание BBC.
Ранее Алонсо заявил, что не исключает шанса завоевать третий титул до конца карьеры.
Популярное сейчас
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Пилот Феррари показал лучшее время на тестах в Абу-Даби
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку