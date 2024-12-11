Легендарный пилот Формулы-1 заговорил о завершении карьеры

43-летний гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что сезон Формулы-1 2026 года с большой долей вероятности может стать для него последним.

"Ожидания будут высоки – новая машина, изменения в регламенте. К тому же болид будет делаться под руководством Эдриана Ньюи. Вероятно, или, по крайней мере, на старте будет выглядеть так, что это будет мой последний сезон в Формуле-1. Ведь мой контракт заканчивается в конце 2026 года. Это будет момент истины. У меня большие ожидания", — приводит слова Алонсо издание BBC.

Ранее Алонсо заявил, что не исключает шанса завоевать третий титул до конца карьеры.