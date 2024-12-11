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Не Ферстаппен. Эксперты Формулы-1 определили лучшего гонщика Королевских гонок
Макс расположился на втором месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Гонщик "Малкларена" Ландо Норрис признан лучшим в завершившемся сезоне Формулы-1. Голосование проводилось экспертами на официальном сайте "Королевских гонок". Британец опередил пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена всего на 0,1 балла.
Голосование проводилось следующим образом: по итогам каждого уикенда пять экспертов ставили всем пилотам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой стало среднее получившееся значение.
Рейтинг пилотов Формулы-1:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 8,2;
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 8,1;
3. Шарль Леклер ("Феррари") — 7,8;
4. Оскар Пиастри ("Макларен") — 7,6;
4. Карлос Сайнс ("Ферррари") — 7,6;
6. Джордж Расселл ("Мерседес") — 7,5;
7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") — 7,1;
8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 7,0;
8. Пьер Гасли ("Альпин") — 7,0;
10. Юки Цунода ("РБ") — 6,7.
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