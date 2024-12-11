Историческое достижекние пилота Альпин поставлено под сомнение

Многие СМИ сообщали, что гонщик команды "Альпин" Пьер Гасли в сезоне Формулы-1 2024 года установил уникальный рекорд, который не удавался даже легендарному Махаэлю Шумахеру. Французский пилот на протяжении сезона не принёс своей команде финансовых затрат по ремонту болида. Но по информации портала Motorsport-Magazin, его достижение можно поставить под сомнение.

Во время четвёртой гонки прошедшего сезона в рамках Гран-при Японии Гасли во время рестарта не удалось избежать инцидента с участием Юки Цуноды и Эстебана Окона. Уклоняясь от Цуноды, Гасли задел днищем переднее правое колесо болида Окона и сильно повредил свою машину.

"У меня было серьёзное повреждение днища, что стоило мне около 30% прижимной силы", — признавался сам Гасли после Гран-при Японии. Очевидно, что это повреждение днища всё же привело к каким-то убыткам для команды.