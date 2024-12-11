  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Историческое достижекние пилота Альпин поставлено под сомнение
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Историческое достижекние пилота Альпин поставлено под сомнение

Автоспорт

Пилот, похоже, повредил болид, что привело к растратам команды

Историческое достижекние пилота Альпин поставлено под сомнение

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Многие СМИ сообщали, что гонщик команды "Альпин" Пьер Гасли в сезоне Формулы-1 2024 года установил уникальный рекорд, который не удавался даже легендарному Махаэлю Шумахеру. Французский пилот на протяжении сезона не принёс своей команде финансовых затрат по ремонту болида. Но по информации портала Motorsport-Magazin, его достижение можно поставить под сомнение.

Во время четвёртой гонки прошедшего сезона в рамках Гран-при Японии Гасли во время рестарта не удалось избежать инцидента с участием Юки Цуноды и Эстебана Окона. Уклоняясь от Цуноды, Гасли задел днищем переднее правое колесо болида Окона и сильно повредил свою машину.

"У меня было серьёзное повреждение днища, что стоило мне около 30% прижимной силы", — признавался сам Гасли после Гран-при Японии. Очевидно, что это повреждение днища всё же привело к каким-то убыткам для команды.

По теме
yellow-arrow
Не Ферстаппен. Эксперты Формулы-1 определили лучшего гонщика Королевских гонок
yellow-arrow
Легендарный пилот Формулы-1 заговорил о завершении карьеры
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал об результатах работы с Пересом
Пьер Гасли
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости