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Сайнс: Ferrari готова бороться за чемпионство в следующем году

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Безусловно, это так и есть

Сайнс: Ferrari готова бороться за чемпионство в следующем году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-пилот команды "Ferrari", а из сезона 2025 представитель "Willaims" Карлос Сайнс выразил уверенность в том, что его бывший коллектив в следующем сезоне будет бороться за Кубок конструкторов.

"Безусловно, я очень горжусь тем, что выступал за Ferrari. Горжусь тем, что за эти четыре года я внес свою лепту в то, чтобы вернуть эту команду туда, где она должна быть, – в борьбу за титул.

К сожалению, как сказал Шарль, в этом году у нас не получилось, но у меня такое чувство, что Ferrari готова бороться за чемпионство в следующем году. Искренне верю, что у них с Шарлем очень хорошие шансы. На мой взгляд, они являются одними из фаворитов следующего сезона" – сказал Сайнс.

Напомним, что в сезоне 2024 года команда "Ferrari" заняла вторую позицию в Кубке конструкторов, отстав от лидера "Макларен" всего на 14 очков.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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