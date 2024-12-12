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Расселл: Я смотрел на Хэмилтона так же, как дети смотрят на нас снизу вверх
Достойный пример для подражания
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Мерседес" Джордж Расселл вспомнил совместную работу с представителем "Феррари" Льюисом Хэмилтоном и рассказал, чему научился у семикратного чемпиона Формулы-1.
"Честно говоря, я убедился своими глазами, какой он пример для подражания. Думаю, благодаря Льюису я понял, что у нас есть эта платформа, и мы должны правильно ее использовать. То, как справишься с победами, как справишься с поражениями, вдохновляет маленьких детей. Вспоминаю нашу с Льюисом фотографию, на которой мы изображены, когда я был еще ребенком. Я смотрел на него так же, как все эти дети смотрят на нас снизу вверх.
Считаю, пожалуй, это был самый жизненный урок, который я извлек от него: иногда, даже если действительно хочется что-то высказать, надо помнить, что за тобой наблюдают сотни миллионов людей, и важно, как ты это сделаешь" – сказал Рассел.
Напомним, что ранее легендарный пилот Формулы-1
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