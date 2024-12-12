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ФИА показала концепт болида Формулы-1 2026 года

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ФИА показала концепт болида Формулы-1 2026 года

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) в социальных сетях выложила новые изображения концепта автомобиля Формулы-1 2026 года.

В новом регламенте 2026 года изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и у́же, а вес уменьшится по сравнению с нынешними болидами на 30 кг. Также внедрят активную аэродинамику, расширят возможности для обгона.

Изменения произойдут и в силовых установках — мощность их электрической части должна возрасти в несколько раз. Новые двигатели будут работать на экологическом топливе.

Регламент болидов с граунд-эффектом прекратит своё действие в 2025 году.

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