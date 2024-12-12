ФИА показала концепт болида Формулы-1 2026 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) в социальных сетях выложила новые изображения концепта автомобиля Формулы-1 2026 года.

В новом регламенте 2026 года изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и у́же, а вес уменьшится по сравнению с нынешними болидами на 30 кг. Также внедрят активную аэродинамику, расширят возможности для обгона.

Изменения произойдут и в силовых установках — мощность их электрической части должна возрасти в несколько раз. Новые двигатели будут работать на экологическом топливе.

Регламент болидов с граунд-эффектом прекратит своё действие в 2025 году.