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ФИА показала концепт болида Формулы-1 2026 года
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Фото: FIA
Международная автомобильная федерация (ФИА) в социальных сетях выложила новые изображения концепта автомобиля Формулы-1 2026 года.
В новом регламенте 2026 года изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и у́же, а вес уменьшится по сравнению с нынешними болидами на 30 кг. Также внедрят активную аэродинамику, расширят возможности для обгона.
Изменения произойдут и в силовых установках — мощность их электрической части должна возрасти в несколько раз. Новые двигатели будут работать на экологическом топливе.
Регламент болидов с граунд-эффектом прекратит своё действие в 2025 году.
FIA Formula 1 concept. On track renders. #FIA #F1 pic.twitter.com/M1bkXJslq6— FIA (@fia) December 12, 2024
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