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Руководитель Феррари рассказал, чего ожидает от Хэмилтона

Автоспорт

Старт нового сезона уже близко

Руководитель Феррари рассказал, чего ожидает от Хэмилтона

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды "Феррари" Фредерик Вассёр высказался о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, который со следующего сезона будет выступать за "Скудерию".

"Я убеждён, что Льюис с его опытом, 18 годами работы в Формуле-1 и несколькими титулами, внесёт большой вклад в укрепление нашего мышления и поможет нам стать немного лучше во всех областях", — приводит слова Вассёра Formel1.de.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за "Мерседес", он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

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