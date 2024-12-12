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Льюис Хэмилтон оставил послание своему приемнику

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С нового сезона он будет выступать в Феррари

Льюис Хэмилтон оставил послание своему приемнику

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Льюис Хэмилтон оставил записку в комнате пилотов в моторхоуме "Мерседеса" своему преемнику Андреа Кими Антонелли. Об этом рассказал координатор "Мерседеса" Стивен Лорд.

"Льюис уже закончил работу с инженерами. Кажется, он был наверху, в своей комнате, один. Я захватил пару мелочей, спустился вниз по лестнице, и Льюис тоже спустился. Он дошёл до нижней ступеньки лестницы, остановился, затем развернулся и пошёл обратно наверх. Я подумал, что он что-то забыл, но не придал этому особого значения. Он вернулся примерно через 10 минут и взял с собой парня, который работает в команде, Карлоса. Он возглавляет отдел логистики.

Было видно, что Льюис очень взволнован. Он схватил Карлоса и сказал: "До меня только сейчас дошло, что я больше никогда не увижу эту комнату. Я не могу уйти. Немного грустно покидать эту комнату, потому что я провёл в ней столько лет и больше никогда её не увижу".

Я вернулся в комнату и увидел на стене довольно длинную записку, написанную от руки. Она адресовалась Кими. По сути, Льюис приветствовал его в его новой комнате, желал удачи, написал ему несколько действительно приятных слов о команде и о том, что если заботиться о ней, она будут заботиться о тебе, потому что "Мерседес" – отличная команда", — сказал Лорд в подкасте Beyond The Grid.

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