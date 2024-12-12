  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат

Автоспорт

Он превзошел рекорд Каспарова

Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. В возрасте 18 лет он победил китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону со счётом 7,5:6,5.

Доммараджу побил рекорд 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, который в 1985 году победил в матче за корону в возрасте 22 лет.

Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон оставил послание своему приемнику
yellow-arrow
Руководитель Феррари рассказал, чего ожидает от Хэмилтона
yellow-arrow
ФИА показала концепт болида Формулы-1 2026 года
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости