Алонсо все еще рассчитывает побороться за чемпионство Формулы-1

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, что хочет попытаться сразиться за чемпионство Формулы-1 в сезоне 2026.

"Я по-прежнему мечтаю. Почему нет? Я понимаю, что 2026 год, пожалуй, мой единственный шанс, поскольку в 2025-м будет очень тяжело.

Но я не бросил мечтать. Формула-1, она для мечтателей, поэтому здесь может произойти что угодно. Увидим" – сказал Алонсо.