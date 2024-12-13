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Алонсо все еще рассчитывает побороться за чемпионство Формулы-1
Великий мечтатель
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, что хочет попытаться сразиться за чемпионство Формулы-1 в сезоне 2026.
"Я по-прежнему мечтаю. Почему нет? Я понимаю, что 2026 год, пожалуй, мой единственный шанс, поскольку в 2025-м будет очень тяжело.
Но я не бросил мечтать. Формула-1, она для мечтателей, поэтому здесь может произойти что угодно. Увидим" – сказал Алонсо.
Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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