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ФИА ужесточила правила проверок системы DRS

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В федерации отреагировали на использование "мини-DRS" Маклареном

ФИА ужесточила правила проверок системы DRS

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила нормы технического регламента, чтобы не допустить повторения ситуации с трюком "мини-DRS", который "Макларен" использовал в 2024 году. Об этом пишет Autosport.

Так, изменены допустимые зазоры между плоскостями заднего крыла в обычном – неактивном — режиме DRS. Минимально допустимый зазор (как определено в статье 3.10.1) сокращён с 10-15 мм до 9,4-13 мм, а при открытой DRS верхняя граница остаётся на прежнем уровне — 85 мм. ФИА также ужесточила правила относительно режимов DRS, заявив, что должно быть только два чётких положения и что деактивация DRS должна возвращать крыло точно в заданное начальное положение.

Ранее Auto Motor und Sport сообщало, что больше всех от ужесточения тестов пострадает "Макларен".

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