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ФИА опубликовала заявочный лист команд на предстоящий сезон

Автоспорт

Не все команды заявили двух пилотов

ФИА опубликовала заявочный лист команд на предстоящий сезон

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист команд Формулы-1 на следующий сезон 2025 года.

Отметим, что в составе "Ред Булл" заявлен Серхио Перес, но при этом в "РБ" — только Юки Цунода, а Лиам Лоусон — нет. Однако команды ещё могут внести свои изменения в составы.

Заявочный лист на 2025 год:

"Макларен": Ландо Норрис, Оскар Пиастри;

"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Серхио Перес;

"Феррари": Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;

"Мерседес": Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли;

"Астон Мартин": Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо;

"Альпин": Пьер Гасли, Джек Дуэн;

"РБ": Юки Цунода;

"Хаас": Эстебан Окон, Оливер Берман;

"Уильямс": Алекс Албон, Карлос Сайнс;

"Кик-Заубер": Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето.

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