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ФИА опубликовала заявочный лист команд на предстоящий сезон
Не все команды заявили двух пилотов
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист команд Формулы-1 на следующий сезон 2025 года.
Отметим, что в составе "Ред Булл" заявлен Серхио Перес, но при этом в "РБ" — только Юки Цунода, а Лиам Лоусон — нет. Однако команды ещё могут внести свои изменения в составы.
Заявочный лист на 2025 год:
"Макларен": Ландо Норрис, Оскар Пиастри;
"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Серхио Перес;
"Феррари": Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
"Мерседес": Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли;
"Астон Мартин": Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо;
"Альпин": Пьер Гасли, Джек Дуэн;
"РБ": Юки Цунода;
"Хаас": Эстебан Окон, Оливер Берман;
"Уильямс": Алекс Албон, Карлос Сайнс;
"Кик-Заубер": Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето.
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