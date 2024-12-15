Ферстаппен назвал лучшую гонку в текущем сезоне

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какая гонка в течение сезона понравилась ему больше всего.

"Думаю, это гонка Гран-при в Бразилии. Эмоции менялись от сильного уныния утром, когда казалось, что я потеряю много очков в чемпионате. До того, как гонка действительно превратилась в конкурентную.

И, конечно, победа, которую я одержал, стартовав с 17-го места. Для меня это, безусловно, гонка, которой я очень горжусь" – сказал Макс.