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Ферстаппен назвал лучшую гонку в текущем сезоне

Автоспорт
Обновлено

Блестящее выступление

Ферстаппен назвал лучшую гонку в текущем сезоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какая гонка в течение сезона понравилась ему больше всего.

"Думаю, это гонка Гран-при в Бразилии. Эмоции менялись от сильного уныния утром, когда казалось, что я потеряю много очков в чемпионате. До того, как гонка действительно превратилась в конкурентную.

И, конечно, победа, которую я одержал, стартовав с 17-го места. Для меня это, безусловно, гонка, которой я очень горжусь" – сказал Макс.

Напомним, что ранее ФИА опубликовала заявочный список команд на предстоящий сезон.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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