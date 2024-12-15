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Ферстаппен назвал лучшую гонку в текущем сезоне
Блестящее выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какая гонка в течение сезона понравилась ему больше всего.
"Думаю, это гонка Гран-при в Бразилии. Эмоции менялись от сильного уныния утром, когда казалось, что я потеряю много очков в чемпионате. До того, как гонка действительно превратилась в конкурентную.
И, конечно, победа, которую я одержал, стартовав с 17-го места. Для меня это, безусловно, гонка, которой я очень горжусь" – сказал Макс.
Напомним, что ранее
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