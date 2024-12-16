Макс Ферстаппен назвал свои сильные стороны

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своей самой сильной стороны как гонщика.

"Я не люблю говорить о себе, но думаю, что, когда сажусь в машину, быстро представляю, что мне нужно сделать, и понимаю, как это сделать быстро. Конечно, важен настрой, важна сила духа, но в моём случае я не слишком много об этом думаю. Ты такой, какой есть. Но, конечно, все немного разные. То, что работает для меня, может не работать для других", — приводит слова Ферстаппена издание Marca.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного ухода из "Ред Булл".