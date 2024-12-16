Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса

17 декабря, во вторник, в "Феррари" устроят прощальный день для испанского гонщика Карлоса Сайнса и его отца — легендарного гонщика Карлоса Сайнса-старшего.

Оба гонщика — отец и сын — сядут за руль F1-75, болида 2022 года выпуска, который принёс Карлосу Сайнсу-младшему его первую поул-позицию и первую победу в "Королевских гонках".

Испанский пилот провёл в составе "Феррари" четыре сезона (2021-2024). Следующий год начнёт в составе "Уильямса", о переходе в который стало известно летом 2024 года. Место Сайнса в итальянской команде займёт Льюис Хэмилтон.