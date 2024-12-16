  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса

Автоспорт

Испанец провел в команде четыре сезона

Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

17 декабря, во вторник, в "Феррари" устроят прощальный день для испанского гонщика Карлоса Сайнса и его отца — легендарного гонщика Карлоса Сайнса-старшего.

Оба гонщика — отец и сын — сядут за руль F1-75, болида 2022 года выпуска, который принёс Карлосу Сайнсу-младшему его первую поул-позицию и первую победу в "Королевских гонках".

Испанский пилот провёл в составе "Феррари" четыре сезона (2021-2024). Следующий год начнёт в составе "Уильямса", о переходе в который стало известно летом 2024 года. Место Сайнса в итальянской команде займёт Льюис Хэмилтон.

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен назвал свои сильные стороны
yellow-arrow
Ферстаппен назвал лучшую гонку в текущем сезоне
yellow-arrow
ФИА опубликовала заявочный лист команд на предстоящий сезон
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости