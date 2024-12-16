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Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса
Испанец провел в команде четыре сезона
Фото: Getty Images
17 декабря, во вторник, в "Феррари" устроят прощальный день для испанского гонщика Карлоса Сайнса и его отца — легендарного гонщика Карлоса Сайнса-старшего.
Оба гонщика — отец и сын — сядут за руль F1-75, болида 2022 года выпуска, который принёс Карлосу Сайнсу-младшему его первую поул-позицию и первую победу в "Королевских гонках".
Испанский пилот провёл в составе "Феррари" четыре сезона (2021-2024). Следующий год начнёт в составе "Уильямса", о переходе в который стало известно летом 2024 года. Место Сайнса в итальянской команде займёт Льюис Хэмилтон.
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