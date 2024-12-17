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ВИДЕО. Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на Феррари
Пилот покидает команду
Фото: twitter.com/F1
Сегодня, 17 декабря в Маранелло (Италия) команда "Феррари" устроила прощальный день Карлосу Сайнсу-младшему, который покинул команду после четырёх сезонов выступлений за "скудерию".
Церемония прошла на трассе Фьорано, на которой Сайнс проехал несколько кругов на машине, за рулём которой он выиграл первый поул и одержал свою первую победу.
Его отец, Карлос Сайнс-старший, после более чем 20-летнего перерыва тоже сел за руль F1-75 и проехался несколько символических кругов. Затем они оба прокатились также и на классической модели "Феррари" 1955 года выпуска, после чего сделали общее фото вместе с другим пилотом "Феррари" Шарлем Леклером и руководителем команды Фредерике Вассёром.
Carlos Sainz Jr and Carlos Sainz Sr saying goodbye to Ferrari by driving on track together in F1-75's ❤️— Autosport (@autosport) December 17, 2024
(via mattepoggioli/TT) pic.twitter.com/nD7dfd3Bos
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