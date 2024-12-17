  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ВИДЕО. Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на Феррари

Автоспорт

Пилот покидает команду

ВИДЕО. Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на Феррари

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 декабря в Маранелло (Италия) команда "Феррари" устроила прощальный день Карлосу Сайнсу-младшему, который покинул команду после четырёх сезонов выступлений за "скудерию".

Церемония прошла на трассе Фьорано, на которой Сайнс проехал несколько кругов на машине, за рулём которой он выиграл первый поул и одержал свою первую победу.

Его отец, Карлос Сайнс-старший, после более чем 20-летнего перерыва тоже сел за руль F1-75 и проехался несколько символических кругов. Затем они оба прокатились также и на классической модели "Феррари" 1955 года выпуска, после чего сделали общее фото вместе с другим пилотом "Феррари" Шарлем Леклером и руководителем команды Фредерике Вассёром.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл в ближайшее время объявит об уходе одного из пилотов
yellow-arrow
Феррари устроит прощальный вечер для Карлоса Сайнса
yellow-arrow
Макс Ферстаппен назвал свои сильные стороны
Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости