Ред Булл в ближайшее время объявит об уходе одного из пилотов

Команда Формулы-1 "Ред Булл" готовится объявить об уходе своего пилота мексиканца Серхио Переса, пишет Sky Germany.

Серхио Пересу 34 года. О его подписании в "Ред Булл" стало известно в декабре 2020 года. Перес провёл за команду четыре сезона и за это время сумел стать третьим по итогам сезона-2022 и вторым по итогам сезона-2023.

Нынешний чемпионат мексиканец завершил на восьмом месте.