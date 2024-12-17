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Ред Булл в ближайшее время объявит об уходе одного из пилотов

Автоспорт

Команда не довольна результатами гонщика

Ред Булл в ближайшее время объявит об уходе одного из пилотов

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" готовится объявить об уходе своего пилота мексиканца Серхио Переса, пишет Sky Germany.

Серхио Пересу 34 года. О его подписании в "Ред Булл" стало известно в декабре 2020 года. Перес провёл за команду четыре сезона и за это время сумел стать третьим по итогам сезона-2022 и вторым по итогам сезона-2023.

Нынешний чемпионат мексиканец завершил на восьмом месте.

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