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Названы даты дебюта Хэмилтона за рулём Феррари

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Названы даты дебюта Хэмилтона за рулём Феррари

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу два источника опубликовали потенциальные даты дебюта семикратного победителя Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём болида "Феррари".

"Согласно информации из источника, ожидается, что Льюис Хэмилтон впервые выступит за рулём "Феррари" на болиде 2022 года — F1-75 — 22 января на трассе "Фьорано" на тестах, организованных для него "Феррари". Однако этот план может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий или необходимости переноса в этот напряжённый и сложный для команд период", — сообщило издание Scuderia Fans.

"Согласно тому, что мы узнали из источников, близких к итальянской команде, на сегодняшний день наиболее вероятная дата дебюта Льюиса — последняя неделя января. Речь идёт о трехдневном окне, со вторника 28-го по четверг 30 января. В дополнение к дебюту Хэмилтона на трассе во Фьорано также появятся Шарль Леклер и, скорее всего, два гонщика из следующего списка — Антонио Джовинацци, Антонио Фуоко и Артур Леклер.

Вторая наиболее вероятная гипотеза — это дни с 15 по 17 января, но эти даты будут слишком близки к ряду других встреч, уже организованных на заводе, чтобы завершить работу над новым болидом 2025 года вместе с пилотами, включая испытания на тренажёре", — говорится в статье издания Circus F1.

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