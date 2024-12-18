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Инженер, работавший с Ферстаппеном 8 лет покинет должность
Ред Булл теряет лучших специалистов
Фото: Auto Review
Ирландец Майкл Мэннинг покинет должность одного из четырёх постоянных инженеров нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Об этом пишет De Telegraaf.
Специалист работал с Ферстаппеном с момента его прихода в австрийскую команду в 2016 году. Одной из зон его ответственности были старты гонки. Ключевой же сферой ответственности специалиста является настройка и калибровка электронного блока управления силовой установки. По сведениям источника, решение что-то изменить в своей карьере исходило от самого Мэннинга. Сейчас для него рассматривается другая позиция.
Недавно Ферстаппен оценил перспективы британского гонщика Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Итальянскую команду он будет представлять со следующего сезона.
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