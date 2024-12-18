Мексиканский пилот Серхио Перес объявил об уходе из "Ред Булл".

"Спасибо за эти четыре года, „Ред Булл“. Желаю вам всего наилучшего", — написал Перес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1.