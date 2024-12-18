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Серхио Перес объявил об уходе из Ред Булл

Автоспорт

Пилот провел в составе команды четыре года

Серхио Перес объявил об уходе из Ред Булл

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский пилот Серхио Перес объявил об уходе из "Ред Булл".

"Спасибо за эти четыре года, „Ред Булл“. Желаю вам всего наилучшего", — написал Перес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1.

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Серхио Перес
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Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:37
Нарешті. Повний баласт зкинуто. "Дякуємо" за програний Кубок конструкторів і до побачення
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:37
Нарешті. Повний баласт зкинуто. "Дякуємо" за програний Кубок конструкторів і до побачення
Ответить
0
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