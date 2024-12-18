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Серхио Перес объявил об уходе из Ред Булл
Пилот провел в составе команды четыре года
Фото: Getty Images
Мексиканский пилот Серхио Перес объявил об уходе из "Ред Булл".
"Спасибо за эти четыре года, „Ред Булл“. Желаю вам всего наилучшего", — написал Перес на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.
По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1.
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