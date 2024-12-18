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Серхио Перес: Благодарен за прошедшие четыре года в Ред Булл
Пилот покидает команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Мексиканский пилот Серхио Перес прокомментировал свой уход из австрийского гоночного коллектива "Ред Булл".
"Я невероятно благодарен за прошедшие четыре года в "Ред Булл" и за возможность выступать в гонках с такой потрясающей командой. Выступления за "Ред Булл" стали незабываемым опытом. Я всегда буду дорожить успехами, которых мы вместе добились. Мы побили рекорды, достигли выдающихся результатов, и мне посчастливилось познакомиться со множеством невероятных людей на этом пути. Огромное спасибо каждому человеку в команде.
Я желаю вам всем всего наилучшего в будущем. Для меня также было честью выступать бок о бок с Максом все эти годы и разделять с ним наши успехи. Особая благодарность болельщикам по всему миру и особенно мексиканским фанатам за вашу непоколебимую поддержку каждый день. Мы скоро снова увидимся. И помните… никогда не сдавайтесь!" — приводит слова Переса пресс-служба "Ред Булл".
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