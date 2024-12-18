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Новым пилотом Ред Булл может стать новозеландский гонщик

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Новым пилотом Ред Булл может стать новозеландский гонщик

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд сообщил, что новозеландский гонщик Лиам Лоусон в сезоне 2025 года станет пилотом команды "Ред Булл".

"Вполне вероятно, что именно Лиам Лоусон получит место в "Ред Булл" в 2025 году", — написал Медланд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лоусон прошедший сезон провёл за "РБ" и набрал за сезон всего четыре очка, заняв 21-е место турнирной таблицы в личном зачёте.

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