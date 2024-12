Тайсон на лодке. Фьюри и Усик провели открытую тренировку накануне реванша

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) провели открытую тренировку накануне реванша.

Реванш состоится 21 декабря. В первом поединке в мае Усик победил раздельным решением судей.

Usyk has ARRIVED!

Arriving in STYLE



Tyson Fury is arriving to the workouts in a BOAT