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Отец Переса: Серхио не хватило совсем немного, чтобы выиграть чемпионат Формулы-1

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Пилот провел лучшие годы карьеры в Ред Булл

Отец Переса: Серхио не хватило совсем немного, чтобы выиграть чемпионат Формулы-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, считает, что его сын был близок к тому, чтобы стать чемпионом Формулы-1.

"Посмотрите, сколько побед одержал Чеко с "Ред Булл", сколько подиумов он завоевал с вместе с этой командой, чего ему не удалось добиться ни с одной другой командой. Лучшие годы Чеко были в "Ред Булл".

С "Ред Булл" он вошёл в историю Мексики, став вице-чемпион Формулы-1. Ему не хватило совсем немного, чтобы выиграть Гран-при Мексики и чемпионат Формулы-1.

Будет трудно, чтобы в ближайшее время другой мексиканец смог побить все эти рекорды. Серхио стал самым известным мексиканцем в мире. Думаю, его ждут великие дела. А его лучшее творение — это его семья", — приводит слова Гарибая портал FOX Sports Mexico.

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