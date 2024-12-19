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Официально: В Red Bull объявили нового коллегу Ферстаппена
Перес покинул коллектив
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Команда "Red Bull" объявила, что в следующем сезоне в паре с чемпионом Формулы-1 2024 годау будет выступать гонщик из Новой Зеландии Лиам Лоусон.
Он заменит Серхио Переса, после восьми лет работы в коллективе покинувшего расположение команды.
"Быть объявленным гонщиком Oracle Red Bull Racing – мечта всей моей жизни. Это то, к чему я шел и к чему стремился с восьми лет. Пока это было невероятное путешествие.
Я хочу выразить благодарность всей команде VCARB за поддержку. Последние шесть гонок сыграли огромную роль в моей подготовке к следующему шагу" – сказал Лиам.
Напомним, что ранее Перес
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