Официально: В Red Bull объявили нового коллегу Ферстаппена

Команда "Red Bull" объявила, что в следующем сезоне в паре с чемпионом Формулы-1 2024 годау будет выступать гонщик из Новой Зеландии Лиам Лоусон.

Он заменит Серхио Переса, после восьми лет работы в коллективе покинувшего расположение команды.

"Быть объявленным гонщиком Oracle Red Bull Racing – мечта всей моей жизни. Это то, к чему я шел и к чему стремился с восьми лет. Пока это было невероятное путешествие.

Я хочу выразить благодарность всей команде VCARB за поддержку. Последние шесть гонок сыграли огромную роль в моей подготовке к следующему шагу" – сказал Лиам.