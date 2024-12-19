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Ферстаппен: Я был частью Red Bull практически с самого начала
Как семья
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формиулы-1 Макс Ферстаппен рассказал о своей истории пилотирования в коллективе "Ред-Булл".
"Я был частью Red Bull практически с самого начала, и это место, где я действительно построил крепкие отношения со всеми. Конечно, вы проходите через плохие и добрые времена, к счастью, добрых больше, чем плохих. Это почти как вторая семья, и это делает общую работу действительно приятной.
В моем случае я смог быть самим собой, просто чувствовать себя как дома. И думаю, когда вы чувствуете себя очень комфортно в командной среде, вы можете по-настоящему раскрыть свой потенциал" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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