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Пиастри: Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне
Комментарий пилота
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от сезона 2024 и рассказал об ожиданиях со следующего года.
"Явными яркими моментами стали Будапешт и Баку, но мои гонки в Монако, Монце и Спа идут следом. У меня была действительно сильная середина сезона, и эти результаты придали мне большую уверенность.
Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне. После двух сезонов в Формуле-1 меня ждет еще много всего, и я с нетерпением жду будущего" – сказал Пиастри.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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