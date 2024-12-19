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Пиастри: Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне

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Комментарий пилота

Пиастри: Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от сезона 2024 и рассказал об ожиданиях со следующего года.

"Явными яркими моментами стали Будапешт и Баку, но мои гонки в Монако, Монце и Спа идут следом. У меня была действительно сильная середина сезона, и эти результаты придали мне большую уверенность.

Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне. После двух сезонов в Формуле-1 меня ждет еще много всего, и я с нетерпением жду будущего" – сказал Пиастри.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал о своей карьере в "Ред-Булл".

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Оскар Пиастри
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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