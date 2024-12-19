Пиастри: Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от сезона 2024 и рассказал об ожиданиях со следующего года.

"Явными яркими моментами стали Будапешт и Баку, но мои гонки в Монако, Монце и Спа идут следом. У меня была действительно сильная середина сезона, и эти результаты придали мне большую уверенность.

Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне. После двух сезонов в Формуле-1 меня ждет еще много всего, и я с нетерпением жду будущего" – сказал Пиастри.