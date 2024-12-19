Ферстаппен признан лучшим гонщиком года по версии Autosport

Авторитетное британское автоспортивное издание Autosport опубликовало рейтинг лучших гонщиков 2024 года. Его возглавил чемпион Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен. Для пилота "Ред Булл" этот титул стал четвёртым в карьере. При этом его команда заняла лишь третье место в Кубке конструкторов.

На втором месте рейтинга пилот "Феррари" Шарль Леклер, который занял второе место в чемпионате Формулы-1. Замкнул топ-3 вице-чемпион сезона-2024 Ландо Норрис.

Рейтинг лучших пилотов 2024 года по версии Autosport:

1. Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1

2. Шарль Леклер – третье место в сезоне-2024 Формулы-1

3. Ландо Норрис – вице-чемпион Формулы-1

4. Алекс Палоу – чемпион IndyCar

5. Скотт Маклафлин — третье место в сезоне-2024 IndyCar

6. Карлос Сайнс – пятое место в сезоне-2024 Формулы-1

7. Паскаль Верляйн – чемпион Формулы Е 2024 года

8. Кевин Эстре — чемпион мира по гонкам на выносливость (WEC)

9. Сё Цубои – чемпион Супер Формулы и Super GT — GT500

10. Тьерри Нёвиль – чемпион мира по ралли (WRC)

11. Джордж Расселл — шестое место в сезоне-2024 Формулы-1

13. Оскар Пиастри — четвёртое место в сезоне-2024 Формулы-1

21. Пьер Гасли – 10-е место в сезоне-2024 Формулы-1

23. Нико Хюлькенберг – 11-е место в сезоне-2024 Формулы-1

27. Льюис Хэмилтон – седьмое место в сезоне-2024 Формулы-1

28. Габриэл Бортолето – чемпион Формулы-2

37. Фернандо Алонсо – девятое место в сезоне-2024 Формулы-1

39. Алекс Албон – 16-е место в сезоне-2024 Формулы-1

42. Оливер Берман – 12-е место в сезоне-2024 Формулы-2, 18-е место в сезоне-2024 Формулы-1

46. Юки Цунода. 12-е место в сезоне-2024 Формулы-1

49. Эстебан Окон – 14-е место в сезоне-2024 Формулы-1