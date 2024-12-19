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Ферстаппен установил три лучших результата на тестах в Портимао на трёх разных машинах
Пилот провел отличный заезд
Фото: twitter.com/F1
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен в среду, 18 декабря, принял участие в тестах машин GT на трассе в Портимао.
Макс проехался на трёх разных машинах, включая Ferrari 296 GT3 команды Emil Frey Racing, которая выступает в чемпионате DTM. В итоге Ферстаппен занял три первых места в протоколе заездов.
Это не первый раз, когда четырёхкратный чемпион Формулы-1 садится за руль "Феррари". В прошлом и в этом году Ферстаппен тестировал итальянские машины на трассе в Муджелло.
Макс Ферстаппен выиграл чемпионат Формулы-1 сезона-2024, на 63 очка опередив занявшего второе место Ландо Норриса.
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