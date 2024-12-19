Усик и Фьюри установили рекорд на финальной битве взглядов

19 декабря состоялась заключительная пресс-конференция в Эр-Рияде перед чемпионским боем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Завершилась она исторической дуэлью взглядов, которая длилась более 11 минут.

Боксеры смотрели друг на друга 11 минут и 20 секунд, пока их не пришлось растягивать. В свою очередь Тайсон в своей присущей манере начал выкрикивать оскорбления в адрес Александра.

Напомним, что реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря.