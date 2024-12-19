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Усик и Фьюри установили рекорд на финальной битве взглядов
До боя осталось два дня
Фото: Queensberry Promotions
19 декабря состоялась заключительная пресс-конференция в Эр-Рияде перед чемпионским боем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Завершилась она исторической дуэлью взглядов, которая длилась более 11 минут.
Боксеры смотрели друг на друга 11 минут и 20 секунд, пока их не пришлось растягивать. В свою очередь Тайсон в своей присущей манере начал выкрикивать оскорбления в адрес Александра.
Напомним, что реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря.
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