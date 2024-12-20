Серхио Перес ведет переговоры с Феррари

Мексиканский гонщик Серхио Перес очень близок к заключению соглашения с "Феррари" об участии в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом сообщает испанское спортивное издание Marca.

Сообщается, что Перес, который в молодости был гонщиком Академии "Феррари", заключит контракт на четыре или пять гонок, и таким образом он сможет впервые стартовать в "24 часах Ле-Мана".

Отметим, что ранее Антонио Перес Гарибай, отец бывшего гонщика "Ред Булл", категорично высказался о вариантах продолжения автоспортивной карьеры его сына, заявив, что не будет никакого Indycar, никакого NASCAR, никакого "Ле-Мана".

Кроме того, "Феррари" ранее уже объявила полный состав своей команды гиперкаров на 2025 год. В клиентской команде AF Corse также нет мест на 2025 год.