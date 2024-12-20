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Карлос Сайнс получил новенький Феррари за $ 2,2 млн
Неплохой подарок
Фото: Getty Images
Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, который в этом году покинул "Феррари" после четырёх сезонов, получил новый суперкар итальянской марки — им стал Ferrari Daytona SP3. Его стоимость превышает $ 2,2 млн.
Daytona SP3 была представлена в 2021 году в рамках серии Icona. Спорткар построен на платформе LaFerrari Aperta и оснащён 6,5-литровым двигателем F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.). До 100 км/ч Daytona SP3 разгоняется за 2,85 секунды. Экземпляр Сайнса отличается цветом, а также рядом посвящённых гонщику элементов внешности и интерьера.
Так, вдоль кузова нарисована красная полоса, переходящая в число 55 — номер, под которым Сайнс выступает в Формуле-1, а в салоне размещена фирменная фраза Карлоса — Smooth Operator. Это уже не первая Ferrari в гараже Сайнса.
Carlos Sainz e sua nova Ferrari Daytona SP3 com “SMOOTH OPERATOR” gravado no interior e no motor— Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) December 19, 2024
Coisa linda ???? pic.twitter.com/MckBujauvR
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